Biden-Netanyahu telefonata top secret Casa Bianca | E’ stata diretta e produttiva

(Adnkronos) – Resta top secret il contenuto della telefonata avvenuta oggi tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu sulla guerra di Israele e l'escalation militare in Medio Oriente. La conversazione è durata 30 minuti ed è stata "diretta e produttiva", ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre in un briefing con i giornalisti.

Netanyahu sente Biden : "Decisa la risposta all'Iran". Gallant : "Sarà sorprendente e letale" - . . Settimane in cui la tensione tra i due leader non ha fatto che salire, con il presidente americano spesso colto di sorpresa dalle iniziative del premier israeliano, compresa quella di ordinare l’. E ne ha informato Joe Biden nella prima, attesa telefonata in circa due mesi. Benyamin Netanyahu ha deciso come (e quando) punire l’ Iran per l’ attacco missilistico del primo ottobre contro Israele. (Gazzettadelsud.it)

