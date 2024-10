Benevento: Premio Nazionale delle Arti al Conservatorio “Nicola Sala” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benenvento. Nei giorni 11 e 12 ottobre, il Conservatorio “Nicola Sala” sarà palcoscenico del 18° Premio Nazionale delle Arti, riservato alle sezioni Violino e Viola Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento sarà il palcoscenico della XVIII edizione del prestigioso Premio Nazionale delle Arti, riservato alle sezioni Violino e Viola, l’11 e 12 ottobre 2024. Istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), questo concorso rappresenta un appuntamento imperdibile per i giovani talenti musicali italiani. La fase semifinale si terrà venerdì 11 ottobre, seguita dalla finale il 12 ottobre alle ore 19, presso il Teatro San Vittorino di Benevento. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Puntomagazine.it - Benevento: Premio Nazionale delle Arti al Conservatorio “Nicola Sala” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benenvento. Nei giorni 11 e 12 ottobre, il” sarà palcoscenico del 18°, riservato alle sezioni Violino e Viola Ildi Musica “” disarà il palcoscenico della XVIII edizione del prestigioso, riservato alle sezioni Violino e Viola, l’11 e 12 ottobre 2024. Istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), questo concorso rappresenta un appuntamento imperdibile per i giovani talenti musicali italiani. La fase semifinale si terrà venerdì 11 ottobre, seguita dalla finale il 12 ottobre alle ore 19, presso il Teatro San Vittorino di. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Premio Nazionale delle Arti 2024 : il Conservatorio di Benevento ospita la Sezione Violino e Viola - it o contattare l’indirizzo e-mail: premiodellearti@conservatorio. Il Premio Nazionale delle Arti è un’occasione unica per celebrare e promuovere il talento dei giovani musicisti italiani e stranieri, iscritti alle istituzioni del sistema AFAM per l’anno accademico 2023-2024. La loro presenza rappresenta un onore e un’opportunità unica per i partecipanti, che potranno esibirsi davanti a ... (Anteprima24.it)