Ancora fumata nera per il giudice della Corte costituzionale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La maggioranza non raggiunge i voti necessari e opta per la scheda bianca. Nuovo stop nella scelta del giudice della Corte costituzionale. Nonostante gli sforzi, la maggioranza di governo non è riuscita a raggiungere i 363 voti necessari per colmare il vuoto in Consulta. Per evitare di compromettere la candidatura di Francesco Saverio Marini, la coalizione ha preferito puntare sulla scheda bianca. Decisiva anche la mossa dell’opposizione, che ha scelto di presentarsi compatta, evitando di esprimere il proprio voto. Tuttavia, la maggioranza non sembra intenzionata a desistere e ha giĂ annunciato l’intenzione di organizzare “convocazioni periodiche continue” per risolvere la questione.  Romadailynews.it - Ancora fumata nera per il giudice della Corte costituzionale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La maggioranza non raggiunge i voti necessari e opta per la scheda bianca. Nuovo stop nella scelta del. Nonostante gli sforzi, la maggioranza di governo non è riuscita a raggiungere i 363 voti necessari per colmare il vuoto in Consulta. Per evitare di compromettere la candidatura di Francesco Saverio Marini, la coalizione ha preferito puntare sulla scheda bianca. Decisiva anche la mossa dell’opposizione, che ha scelto di presentarsi compatta, evitando di esprimere il proprio voto. Tuttavia, la maggioranza non sembra intenzionata a desistere e ha giĂ annunciato l’intenzione di organizzare “convocazioni periodiche continue” per risolvere la questione. Â

