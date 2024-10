Lanazione.it - Alta velocità, Ceccarelli e Scaramelli: “Meno campagna elettorale e più fatti. Subito aumento dei servizi veloci su Arezzo e Chiusi”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “Creti No. Le infrastrutture sono una cosa seria, un ministro non può usarle per fare. Serve condivisione con la Regione Toscana che ha partecipato in modo costruttivo ala tavolo tecnico ministeriale e che non può essere esclusa proprio nel momento in cui si fa la scelta finale”. È questo il concetto forte affermato dai capigruppo di Pd e Italia Viva in Consiglio regionale, Vincenzoe Stefano, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Firenze, nella quale è stata ribadita la forte contrarietà all’annuncio del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini circa la scelta della località di Creti (Cortona) come localizzazione della nuova stazione“Medioetruria”. La conferenza stampa era stata convocata per illustrare il punto di vista in tema didi Av su rotaia nel bacino aretino-senese.