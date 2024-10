Alessandro Cattelan pronto per Sanremo Giovani e Dopo Festival (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandro Cattelan pronto per Sanremo Giovani e Dopo Festival Il ritorno di Alessandro Cattelan sul palco di Sanremo Giovani Alessandro Cattelan sarà il protagonista di uno dei momenti più attesi della televisione italiana. Il noto conduttore guiderà sia Sanremo Giovani che il Dopo Festival. Carlo Conti, direttore artistico dell’evento, ha annunciato la notizia durante il TG1, confermando che Alessandro accompagnerà il pubblico nel percorso di selezione dei nuovi talenti italiani. Cinque appuntamenti su Rai2 fino alla finale Il programma di Sanremo Giovani prenderà il via su Rai2 con cinque appuntamenti a partire da novembre e terminerà con la finale del 18 dicembre, intitolata “Sanremo Giovani – Sarà Sanremo“, che sarà trasmessa su Rai1. Bollicinevip.com - Alessandro Cattelan pronto per Sanremo Giovani e Dopo Festival Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)perIl ritorno disul palco disarà il protagonista di uno dei momenti più attesi della televisione italiana. Il noto conduttore guiderà siache il. Carlo Conti, direttore artistico dell’evento, ha annunciato la notizia durante il TG1, confermando cheaccompagnerà il pubblico nel percorso di selezione dei nuovi talenti italiani. Cinque appuntamenti su Rai2 fino alla finale Il programma diprenderà il via su Rai2 con cinque appuntamenti a partire da novembre e terminerà con la finale del 18 dicembre, intitolata “– Sarà“, che sarà trasmessa su Rai1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanremo 2025 : Alessandro Cattelan conduce Sanremo Giovani e DopoFestival - . Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Sanremo 2025: Alessandro Cattelan conduce Sanremo Giovani e DopoFestival appeared first on Amica. «Vi farò fare molto tardi la notte», ha promesso il conduttore. GUARDA LE FOTO I look del Festival di Sanremo che tutti dovrebbero conoscere Alessandro Cattelan: “Il mio menu ... (Amica.it)

Carlo Conti annuncia : «Alessandro Cattelan condurrà il Festival di Sanremo Giovani» – Il video - Il Dopo Festival andrà in onda come sempre dopo ogni puntata, dall’11 al 14 febbraio 2025 su Rai 1, e vedrà come conduttore sempre Cattelan. . Nel corso del programma verranno fatti conoscere gli artisti che sognano di arrivare all’Ariston, le loro storie e la loro musica. La notizia è che per i Giovani ci sarà un talent, cinque puntate in onda dal 12 novembre. (Open.online)

E così Cattelan è riuscito a prendersi tutto… o quasi : Carlo Conti punta su di lui per Sanremo 2025 - Mi è capitato di essere a Sanremo durante il Festival qualche anno fa e per quel poco che ho visto in quella settimana, di follia in città ce n’è parecchia. Questo vuol dire solo una cosa: Sanremo durerà meno del solito, Amadeus ci aveva abituati a fare le ore piccole, ma con Conti si tornerà a una durata contenuta. (Donnapop.it)