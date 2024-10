Achille Costacurta, l’ultima “follia” è un tatuaggio in bocca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo i denti tempestati di diamanti, il tatuaggio in bocca: è l’ultima follia di Achille Costacurta, figlio 20enne dell’ex Miss Achille Costacurta, l’ultima “follia” è un tatuaggio in bocca su Perizona.it Perizona.it - Achille Costacurta, l’ultima “follia” è un tatuaggio in bocca Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo i denti tempestati di diamanti, ilin: èdi, figlio 20enne dell’ex Miss” è uninsu Perizona.it

“Che male”. Achille Costacurta - “cose pazze” in vacanza : il pubblico non ha più parole - Questo è il titolo dell’ultimo video pubblicato dal ragazzo ribelle, relativo a un suo breve soggiorno sull’isola del Mediterraneo. In realtà i video girati a Malta da Achille Costacruta sono due. Achille Costacurta, “cose pazze” in vacanza: il pubblico non ha più parole “Tre cose pazze da fare a Malta”. (Caffeinamagazine.it)

Achille Costacurta - nuovo tatuaggio e video sulle “3 cose pazze”. Si scatena ancora la polemica - E, infine, si è fatto un tatuaggio dietro il labbro. Pochi minuti per racchiudere delle esperienze per lui significative, ma al contempo “pazze”. “È diverso dal carcere, lì c’erano gli educatori. Negli ultimi tempi, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta è stato spesso al centro della polemica (ricordiamo la dentatura diamantata o ancora gli insulti che ha rivolto alla madre stessa su ... (Dilei.it)

Alla finale di Miss Italia 2024 con il figlio Achille Costacurta : le foto - In un momento commovente, Colombari ha invitato il figlio a unirsi a lei all’evento, tenutosi al teatro comunale di Porto San Giorgio. Solo poche ore prima dell’evento, Achille è andato su Instagram, annunciando con entusiasmo: “Andrò alla finale di Miss Italia. Mia madre sarà presidente della giuria”. (Pettegolezzicelebrita.com)