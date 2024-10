Lanotiziagiornale.it - 600 gigatonnellate di ghiaccio svanite nel nulla: il 2023 anno nero per l’acqua

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilper le risorse idriche globali è stato il peggiore degli ultimi tre decenni per le risorse idriche globali. Il rapporto “State of Global Water Resources” dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) fotografa uno scenario allarmante, caratterizzato da fiumi in secca, ghiacciai in rapido scioglimento e una siccità senza precedenti che ha colpito vaste aree del pianeta. I dati presentati dall’OMM sono inequivocabili: oltre il 50% dei bacini fluviali monitorati ha registrato portate inferiori alla media storica. Emblematici i casi del Mississippi e dell’Amazzonia, che htoccato i livelli più bassi mai osservati. Il 26 ottobre, il livello delnel bacino amazzonico presso il porto di Manaus ha raggiunto il minimo storico di 12,70 metri, il più basso registrato dal 1902.