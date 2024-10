Quotidiano.net - Visa, 'transizioni online b2b a oltre 11 miliardi entro il 2030'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il mercato delle transazioni b2b, ovvero tra due aziende,in Europa è in rapida crescita e con un valore stimato di 1.847di dollari nel 2021 si prevede che raggiungerà gli 11.262di dollariil, con un Cagr del 22,3%. I dati di StraitsResearch sono riportati da, che segnala come in Italia, in particolare, negli ultimi anni il mercato b2babbia registrato uno sviluppo significativo, contribuendo a questa espansione europea. In quest'ottica PausePay, fintech italiana attiva nel settore del 'compra ora, paga dopo' (o buy now, pay later) per le imprese ha stretto una partnership con