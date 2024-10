Zonawrestling.net - VIDEO: Triple H lascia spalancata una porta per il ritorno di Goldberg in WWE

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) A Bad Blood,H ha annunciato un nuovo titolo inedito, riservato esclusivamente agli show di Crown Jewel in Arabia Saudita, che coinvolgeranno i principali campioni della compagnia. Questo hato il World Heavyweight Champion Gunther a dire la sua in merito alla cintura, prima che si preoccupasse di un Hall of Famer presente nella città in cui si è affermato:. L’austriaco aveva dichiarato che quest’ultimo era il suo idolo d’infanzia per far arrabbiare Bret Hart ma, con grande sorpresa di pochi, ha cambiato idea quando si è trovato di fronte l’ex WCW World Champion. Recentemente, poi, Gunther ha detto al figlio diche sperava che le capacità genitoriali dell’Hall of Famer fossero migliori di quelle in ring. Il padre non ha accettato di buon grado la cosa e ha scavalcato la transenna minacciandolo di combattere, ma la sicurezza lo ha trattenuto.