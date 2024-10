Biccy.it - Vi ricordate Emilio Solfrizzi? Ecco che fine ha fatto

(Di martedì 8 ottobre 2024)è un attore molto amato (Sei Forte Maestro, Tutti Pazzi Per Amore, Femmine Contro Maschi..), ma da un po’ di tempo a questa parte non si è più sentito parlare di lui. Fra le pagine de Il Messaggero a domanda diretta “se va in giro per strada le chiedono spesso ‘Cheha’?“, ha così risposto: “Sì, certo. Che fastidio. Cheho? Oddio. Anche su internet leggo queste domande e un po’ mi fa male. Ma che vuol dire? Lavoro in teatro, giro l’Italia da nord a sud come un matto e mi diverto come sempre. Non faccio film e serie da un po’ di tempo, ma sono comunque un uomo molto fortunato che, tra l’altro, detesta tutti quelli che fanno la lagna. Va tutto bene, mi creda”. “Si deve seguire la propria strada e scegliere sempre.