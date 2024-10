Vela Emergency alla Barcolana 2024 | nell’equipaggio anche Caterina Banti e Giovanni Soldini

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per la seconda volta nella sua storiaparteciperà, la storica regata velica che andrà in scena domenica 13 ottobre nel golfo di Trieste. Già presente nell’edizione del 2005, quando gareggiò un Minitransat con a bordoil fondatore dell’associazione Gino Strada, quest’anno l’equipaggio gareggerà a bordo di Ancilla Domini, un Farr 80 di 24.5 metri alternandosi al timone. A sostenere le attività diarriveranno a Trieste la bi-campionessa olimpica, insieme ai campioni dellaoceanica Ambrogio Beccaria, Alberto Bona, Alberto Riva e. L’associazione umanitaria, che dal 1994 offre cure gratuite di qualità alle vittime della guerra e della povertà e promuove una cultura di pace, prenderà parteper parlare dell’attività dell’associazione nel mondo in occasione dei suoi 30 anni.