Uomini e Donne: Sabrina svela la verità su Gabriele, Gianluca porta in esterna due corteggiatrici

Nella puntata dell'8 ottobre del dating show di Canale 5, Gemma Galgani è stata una delle protagoniste del nuovo appuntamento pomeridiano del programma di Maria De Filippi. Il secondo appuntamento della settimana con Uomini e Donne su Canale 5 ha introdotto una nuova dama: Maria Grazia, che ha subito conquistato il pubblico del web. Al contrario, l'atteggiamento di Gabriele con Sabrina non ha convinto nessuno. L'unica a fidarsi di lui è proprio la dama, che gli ha concesso un'esclusiva unilaterale. Trono Classico Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne, continuando la sua frequentazione con Valerio. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che, anche questa volta, per la veterana del programma non ci sarà un happy end. Nonostante ciò, la situazione attuale sembra serena: i due

