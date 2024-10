Donnapop.it - Un VIDEO al Grande Fratello dimostra che tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi c’è una brutta aria

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come vi abbiamo già raccontato QUI, il rapporto tra, che stanno insieme da oltre quarant’anni, sembra iniziare a scricchiolare.di crisi? Matrimonio al capolinea? Addio imminente? Sono solo domande, al momento, mentre risposte non sembrano essercene. O meglio: non ci sono risposte chiare. Perché gli atteggiamenti didicono più di mille parole. Riassumendo quanto avvenuto:è uno dei concorrenti dell’attuale edizione dele, proprio ieri, nella casa, è arrivata la sua dolce metà,, piena di parole d’amore per il marito. Fin qui tutto bene, se non fosse che l’uomo è apparso decisamente freddo nei confronti della moglie.