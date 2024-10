UFFICIALE – Supercoppa italiana, ecco le date e la sfidante dell’Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono state rese note le date delle semifinali e della finale dell’edizione della Supercoppa italiana 2025: questo l’incrocio per l’Inter. UFFICIALE – L’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale della Supercoppa italiana 2025. L’altro accoppiamento è quello tra il Milan e la Juventus, da cui uscirebbe la possibile sfidante dei meneghini in caso di passaggio del turno. L’incontro dell’Inter si disputerà giovedì 2 gennaio, mentre la sfida tra bianconeri e rossoneri si svolgerà venerdì 3 gennaio. La data della finale è lunedì 6 gennaio. I nerazzurri sperano di confermare il successo conseguito nella scorsa stagione grazie all’1-0 contro il Napoli grazie al gol nel finale di Lautaro Martinez. Inter-news.it - UFFICIALE – Supercoppa italiana, ecco le date e la sfidante dell’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono state rese note ledelle semifinali e della finale dell’edizione della2025: questo l’incrocio per l’Inter.– L’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale della2025. L’altro accoppiamento è quello tra il Milan e la Juventus, da cui uscirebbe la possibiledei meneghini in caso di passaggio del turno. L’incontrosi disputerà giovedì 2 gennaio, mentre la sfida tra bianconeri e rossoneri si svolgerà venerdì 3 gennaio. La data della finale è lunedì 6 gennaio. I nerazzurri sperano di confermare il successo conseguito nella scorsa stagione grazie all’1-0 contro il Napoli grazie al gol nel finale di Lautaro Martinez.

Il Basket Pegli alza al cielo la Supercoppa Italiana Uisp 2024 - Il Basket Pegli si riconferma campione della Supercoppa Italiana Uisp di basket in carrozzina, portando a casa il prestigioso trofeo per la seconda volta consecutiva, dopo aver vinto anche l'edizione del 2022. La 'Final Four', disputata a Salgareda (Treviso) il 5 e 6 ottobre, ha visto una... (Genovatoday.it)

Volley femminile - Conegliano vince la Supercoppa Italiana : Milano si arrende al tie-break senza Egonu - Milano trova subito il break nel quarto set con l’ace di Cazaute e il muro di Heyrman (4-2), confermato dalla fast di Chirichella e dalla parallela di Sylla (6-4 e 7-5). Conegliano ha quattro match-point: Heyrman annulla il primo, ma sul successivo Haak è impeccabile e le Pantere fanno festa. ... (Oasport.it)