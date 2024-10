Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 19:00

(Di martedì 8 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in assenza di altri disagi proseguono gli spostamenti dell’ora di punta su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare Maggiore attenzione sul tratto Urbano della A24 dove per un incidente non si escludono ulteriori disagi tra via di Tor Cervara e via di Grotta di Gregna verso il centro invariata la situazione su via del Foro Italico sempre trafficato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni nella città diper un palo pericolante momentaneamente chiusa via del Quadraro via Selinunte via Appia NuovaParticolarmente intenso nella città soprattutto per il maltempo sue Lazio ricordiamo l’allerta meteo arancione della Protezione Civile con piogge e temporali Inoltre per il vento forte maggiori dettagli su.luceverde.