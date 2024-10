Anteprima24.it - Torre Annunziata, Villa di Poppea: scoperto uno scavo clandestino

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnoverosimilmente realizzato per trafugare reperti nelladidel sito di Oplontis a, in provincia di Napoli, è statodai carabinieri che hanno denunciato un falegname di 53 anni, incensurato. I militari del nucleo investigativo del gruppo di, insieme con il supporto dei colleghi della sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica oplontina, specializzata nel contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, hanno effettuato un blitz in una cantina del corso Garibaldi, all’altezza del civico 106 dove hannodegli scavi clandestini. L’operazione ha di fatto salvato un reperto archeologico, una vera e propria opera d’arte, di inestimabile valore, dall’incursione dei tombaroli.