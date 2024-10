Teatro: tutto sold out per ‘Imbarazziamoci’, il tour di Giuseppe Ninno ‘Mandrake’ (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ tutto sold out per ‘Imbarazziamoci’, il tour internazionale di Giuseppe Ninno ‘Mandrake’, fenomeno del web ma anche grande mattatore in Teatro. Nato sul web, l’artista ha conquistato in poco tempo i teatri italiani e internazionali e il pubblico di ogni fascia di età. Il tour dell’eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake, partito mercoledì 2 ottobre al Teatro Garden di Rende (Cs) vedrà l’artista esibirsi nei maggiori teatri italiani, europei e nord americani. Sono soldout Rende, le due date di Catania (giovedì 3) e le due di Palermo (venerdì 4) che seguono e poi ancora il 19 ottobre a Lecce il 24 ottobre a Roma e poi a seguire Scandicci, Bologna, Torino, Napoli, Isernia e tutte le altre date si possono trovare su ticketone. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’out per, ilinternazionale di, fenomeno del web ma anche grande mattatore in. Nato sul web, l’artista ha conquistato in poco tempo i teatri italiani e internazionali e il pubblico di ogni fascia di età. Ildell’eclettico, meglio conosciuto come Mandrake, partito mercoledì 2 ottobre alGarden di Rende (Cs) vedrà l’artista esibirsi nei maggiori teatri italiani, europei e nord americani. Sonoout Rende, le due date di Catania (giovedì 3) e le due di Palermo (venerdì 4) che seguono e poi ancora il 19 ottobre a Lecce il 24 ottobre a Roma e poi a seguire Scandicci, Bologna, Torino, Napoli, Isernia e tutte le altre date si possono trovare su ticketone.

