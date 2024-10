Taylor Swift musicista più ricca del mondo Quanto vale il suo patrimonio?

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –è lapiùdel. Con un impero di circa 1,6 miliardi di dollari, la cantante di ‘Cruel Summer’ ha spodestato la riRihanna, ottenendo così il primato di artista più pagata al. Come si legge su ‘Forbes’,ha visto aumentare il propriocon il suo ‘Eras Tour’: con oltre 2 miliardi di dollari per 125 spettacoli – tra cui due con tappa sold out a Milano -, ovvero circa 16 milioni di dollari a spettacolo, la pop star detiene il record del più grande incasso di un tour mondiale. Solo alcuni mesi fa la rivista economica americana aveva inserito la pop star nella lista delle artiste più ricche del. Oraè in assoluto la più. La cantante di ‘Shake it off’ è proprietaria di numerose case sparse per gli Stati Uniti.