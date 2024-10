Lanotiziagiornale.it - Stipendi fermi al palo, smentita la propaganda meloniana: per i salari -10% rispetto al periodo pre-crisi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dall’inizio del 2021 ad oggi, iorari sono cresciuti in media in Italia dell’1,2% contro il +3,3% dell’area euro, “per effetto dei ritardi nei rinnovi contrattuali, dell’assenza di uno minimo e di meccanismi di indicizzazione”. In termini reali, isi sono ridotti quasi del 10%alpre-, pur registrando un recupero nel primo trimestre 2024 grazie a una crescita più sostenuta deinegoziati (3,6% a giugno). È quanto emerge dal Monitor realizzato dall’area studi di Legacoop con Prometeia.