.com - Sport / Pallacanestro Jesi, Stronati: “scelta di umiltà, non alternativa e aperta alla collaborazione”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) ‘Lupo’ Rossini: “Sarà un progetto fine a se stesso, trasparente, coinvolgente. Mi sento di dover restituire a questo territorio e ai tanti tifosi tutto quello che ho ricevuto quando giocavo”. L’ipotesi suggestiva della Poliiva, 8 ottobre 2024 –. E’ questo il nuovo club che venerdì prossimo debutterà nel campionato diDR1 a Sant’Angelo in Vado. Questa mattina in un salone all’interno dell’Hotel Federico II, presente tantissima scelte, e non solo i giornalisti convovcati, il club ha presentato le sue linee guida ed il prossimo campionato che sta per iniziare. Società nata lo scorso anno e che in questo breve lasso di tempo ha anche tentato, come confermato da ‘Lupo’ Rossini, il ‘deus ex machina’ del progetto, di partire da un livello più alto: “ci siamo andati molto vicini lo scorso anno, avevamo le risorse economiche, ma non ci siamo riusciti.