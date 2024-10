«Sono un po’ matto, e tu?». Un film per sensibilizzare sulla salute mentale (Di martedì 8 ottobre 2024) Al CINEMA. Attori con disabilità recitano accanto a star italiane.Ingresso gratuito martedì 8 ottobre al Capitol di via Tasso e un momento di riflessione con la sindaca Carnevali. Ecodibergamo.it - «Sono un po’ matto, e tu?». Un film per sensibilizzare sulla salute mentale Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Al CINEMA. Attori con disabilità recitano accanto a star italiane.Ingresso gratuito martedì 8 ottobre al Capitol di via Tasso e un momento di riflessione con la sindaca Carnevali.

