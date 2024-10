Sonia Bruganelli mette in mezzo la figlia, ma Selvaggia Lucarelli non l’ha mai ridicolizzata (Di martedì 8 ottobre 2024) Era quasi scontato che tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, due donni forti e piene di personalità, prima o poi scoppiasse uno scontro a Ballando con le stelle, dove la prima è giurata e la seconda e concorrente in gara. Quello che, però, ci dispiace molto è constatare come lo scontro tra le due donne si basi sul nulla. E non per modo di dire. Avete seguito l’ultima puntata di Ballando? Sonia Bruganelli non è stata propriamente brillante e la giuria gliel’ha fatto notare. Ma a colpire la produttrice è stata l’affermazione di Selvaggia Lucarelli. Affermazione che non le è proprio andata giù. Cosa è successo a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli? Nulla, dicevamo, ma forse è il caso di spiegare più nel dettaglio l’intervento di Lucarelli e la reazione stizzita di Bruganelli. Donnapop.it - Sonia Bruganelli mette in mezzo la figlia, ma Selvaggia Lucarelli non l’ha mai ridicolizzata Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Era quasi scontato che tra, due donni forti e piene di personalità, prima o poi scoppiasse uno scontro a Ballando con le stelle, dove la prima è giurata e la seconda e concorrente in gara. Quello che, però, ci dispiace molto è constatare come lo scontro tra le due donne si basi sul nulla. E non per modo di dire. Avete seguito l’ultima puntata di Ballando?non è stata propriamente brillante e la giuria gliefatto notare. Ma a colpire la produttrice è stata l’affermazione di. Affermazione che non le è proprio andata giù. Cosa è successo a Ballando con le stelle tra? Nulla, dicevamo, ma forse è il caso di spiegare più nel dettaglio l’intervento die la reazione stizzita di

“Si lasciano…”. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia - un fuorionda scatena il gossip - Perché tanto a te interessa solo quella roba lì”. . Ma per Mariotto Sonia ha avuto le parole più dure: “Io avrei una proposta per te. Tu già sai quanto mi vuoi dare vero?”. Poi era stata la volta di Mariotto, il giudice aveva criticato Sonia che, per tutta risposta, aveva così replicato. Sulla ... (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli : “Sabato avevo una costola rotta - ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli” - Per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco. Mi ha detto che sono piccola ed è vero. Provo ad accettare le mie bruttezze, un po’ alla volta”, conclude così Sonia Bruganelli. Al Grande Fratello hanno voluto sottolineare questa cosa che a me ha fatto gioco. Ora sto provando a ballare, non ... (Thesocialpost.it)

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli tira in ballo la figlia e attacca Selvaggia Lucarelli che replica - Ospite a La Vita In Diretta, Sonia Bruganelli, ha spiegato le reali motivazioni alla base della sua reazione infuocata dopo le valutazioni della giura di Ballando con le Stelle, in particolare sulle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli in merito alla sua esibizione. (Comingsoon.it)