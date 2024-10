Sammy Basso, parla il suo migliore amico: le sue ultime ore prima della tragedia (Di martedì 8 ottobre 2024) La morte di Sammy Basso, il ricercatore scientifico affetto dalla rara malattia della Progeria spirato dopo un malore al ristorante, ha lasciato tutti nel dolore più profondo. Lui è stato il più longevo con questa patologia, infatti è deceduto a 28 anni quando l’aspettativa di vita è normalmente inferiore. Ora il suo migliore amico Riccardo Zanolli ha voluto ricordare gli ultimi momenti prima di andarsene per sempre, ma anche che tipo di persona fosse. Dopo la morte, tutti hanno voluto omaggiare Sammy Basso. Ma certamente le parole di questo suo grande amico sono le più sentite. Contattato dal Corriere della Sera, ha detto: “Sammy non si è mai preso sul serio, rare volte l’ho visto infelice. Ogni giorno una meraviglia, c’è stato qualche momento di difficoltà ma non mancava mai il sorriso”. Leggi anche: “Mamma, non respiro”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La morte di, il ricercatore scientifico affetto dalla rara malattiaProgeria spirato dopo un malore al ristorante, ha lasciato tutti nel dolore più profondo. Lui è stato il più longevo con questa patologia, infatti è deceduto a 28 anni quando l’aspettativa di vita è normalmente inferiore. Ora il suoRiccardo Zanolli ha voluto ricordare gli ultimi momentidi andarsene per sempre, ma anche che tipo di persona fosse. Dopo la morte, tutti hanno voluto omaggiare. Ma certamente le parole di questo suo grandesono le più sentite. Contattato dal CorriereSera, ha detto: “non si è mai preso sul serio, rare volte l’ho visto infelice. Ogni giorno una meraviglia, c’è stato qualche momento di difficoltà ma non mancava mai il sorriso”. Leggi anche: “Mamma, non respiro”.

