Roma: stiramento al polpaccio per El Shaarawy, obiettivo Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso della partita contro il Monza, finita poi per 1-1, la Roma ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Stephan El Shaarawy. Il giocatore giallorosso, che lamentava dolore al polpaccio, si è sottoposto ai dovuti esami, che hanno individuato uno lieve stiramento. L’attaccante cercherà di recuperare nell’arco della sosta dedicata agli impegni nazionali, in modo da poter rientrare in campo contro l’Inter, nel match previsto per il 20 ottobre. Roma: stiramento al polpaccio per El Shaarawy, obiettivo Inter SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso della partita contro il Monza, finita poi per 1-1, laha dovuto fare i conti con l’infortunio di Stephan El. Il giocatore giallorosso, che lamentava dolore al, si è sottoposto ai dovuti esami, che hanno individuato uno lieve. L’attaccante cercherà di recuperare nell’arco della sosta dedicata agli impegni nazionali, in modo da poter rientrare in campo contro l’, nel match previsto per il 20 ottobre.alper ElSportFace.

Roma, sollievo Dybala: il piano per tornare contro l'Inter - L'attaccante giallorosso non va in nazionale e resta a Trigoria per superare il fastidio al flessore: pronto il rientro dopo la sosta ... (corrieredellosport.it)

Udinese, sospiro di sollievo per Thauvin - Il calciatore ha ripreso ad allenarsi in palestra, l’obiettivo è esserci il 19 col Milan. Per San Siro potrebbe recuperare anche Lovric, ancora out Kristensen ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Roma, infortunio El Shaarawy: lieve stiramento al polpaccio. I tempi di recupero - L’infortunio di Stephan El Shaarawy non è serio come si credeva. L’esterno, uscito acciaccato nel match contro il Monza, ha riportato una lieve stiramento al polpaccio sinistro. Le sue condizioni ... (calciomercato.com)