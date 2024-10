Sport.quotidiano.net - Roma, a Monza come in Svezia: dominio sul campo, ma non nel risultato

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Due partite in trasferta sulla carta da vincere, in cui laperò non è mai riuscita a trovare il successo. Il bottino delle prime due trasferte di Ivan Juric da allenatore dei giallorossi non è incoraggiante, nonostante prestazioni però comunque positive sul. Dopo il ko a Boras incontro l'Elfsborg, i capitolini non perdono, ma non riescono ad andare oltre l'1-1 all'U-Power Stadium contro il fanalino di coda del campionato. Il vantaggio realizzato ancora una volta da Dovbyk illude i giallorossi che si fanno recuperare pochi minuti dalla rete di Dany Mota, il quale approfitta di uno dei rari errori all'interno della sfida di Svilar. In termini di rendimento in, ilgiallorosso non è mai in discussione. All'ex Brianteo c'è solo una squadra inesattamenteè successo in