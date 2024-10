Riportare in vita cani e gatti? Da oggi è possibile con Gemini Genetics: da 45 a 70 mila euro per “resuscitare” i nostri amici a quattro zampe (Di martedì 8 ottobre 2024) Immagina di poter riabbracciare il tuo amato cane, di sentire di nuovo il suo pelo morbido sotto le tue mani, di giocare con lui come facevi un tempo. Sembra un sogno, eppure la scienza oggi ci offre questa possibilità, aprendo le porte a un futuro dove l’addio ai nostri compagni animali potrebbe non essere più definitivo. La clonazione, un tempo relegata al regno della fantascienza, è diventata realtà, permettendo di “Riportare in vita” i nostri amici a quattro zampe. Ma a quale prezzo? Gemini Genetics, un’azienda pionieristica con sede nello Shorpshire, nel Regno Unito, è specializzata nella clonazione di animali domestici. Il processo, complesso e affascinante, permette di creare una copia geneticamente identica dell’animale defunto, offrendo ai proprietari la possibilità di ritrovare un compagno che porta con sé la sua eredità genetica. Ilfattoquotidiano.it - Riportare in vita cani e gatti? Da oggi è possibile con Gemini Genetics: da 45 a 70 mila euro per “resuscitare” i nostri amici a quattro zampe Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Immagina di poter riabbracciare il tuo amato cane, di sentire di nuovo il suo pelo morbido sotto le tue mani, di giocare con lui come facevi un tempo. Sembra un sogno, eppure la scienzaci offre questa possibilità, aprendo le porte a un futuro dove l’addio aicompagni animali potrebbe non essere più definitivo. La clonazione, un tempo relegata al regno della fantascienza, è diventata realtà, permettendo di “in” i. Ma a quale prezzo?, un’azienda pionieristica con sede nello Shorpshire, nel Regno Unito, è specializzata nella clonazione di animali domestici. Il processo, complesso e affascinante, permette di creare una copia geneticamente identica dell’animale defunto, offrendo ai proprietari la possibilità di ritrovare un compagno che porta con sé la sua eredità genetica.

Capuano ancora avversario dell'Avellino - domenica al Partenio con il Foggia : "Qui per riportare questa piazza dove merita" - L’Avellino torna al Partenio-Lombardi, c’è il Foggia nel mirino. Dopo il pareggio infrasettimanale a Torre del Greco, il gruppo biancoverde sta continuando la preparazione in vista della gara contro i pugliesi. Gori e compagni, ancora a secco di +3 in campionato, cercano la prima vittoria per... (Avellinotoday.it)