Rinnovo Kvaratskhelia, si pensa a una clausola superiore ai 100 milioni (Gazzetta georgiana) (Di martedì 8 ottobre 2024) Per il Rinnovo di Kvaratskhelia non c'è fretta. Lo ha fatto capire con diverse dichiarazioni il ds del Napoli Giovanni Manna. Però l'edizione georgiana della Gazzetta dello Sport scrive che le due parti vogliono trovare un accordo entro la fine dell'anno. Riporta la Gazzetta: "Dopo la sosta di ottobre, Mamuka Jugeli (ndr l'agente di Kvara) e la dirigenza del Napoli si incontreranno nuovamente,le parti cercheranno di definire tutti i dettagli del nuovo contratto. Secondo il direttore sportivo del club italiano, Giovanni Manna, il giocatore georgiano è felice al Napoli e non vuole lasciare la squadra, e le parti stanno lavorando a un nuovo contratto, entrambe vogliono che Kvaratskhelia firmi un nuovo contratto per la fine dell'anno". Poi sui dettagli del nuovo contratto: "Il Napoli offre a Kvaratskhelia 6 milioni di euro all'anno e un prolungamento del contratto fino al 2029.

