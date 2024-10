Più sicurezza al parco Querini, sarà cambiata l'illuminazione (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo tassello per aumentare la sicurezza nella zona della stazione ferroviaria. Dopo la rimozione delle panchine in via Mazzini, luogo di ritrovo di giovani che hanno creato problemi negli ultimi mesi, sarà aumentata l'illuminazione nel parco Querini. Il Comune ha intercettato un bando del Pordenonetoday.it - Più sicurezza al parco Querini, sarà cambiata l'illuminazione Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo tassello per aumentare lanella zona della stazione ferroviaria. Dopo la rimozione delle panchine in via Mazzini, luogo di ritrovo di giovani che hanno creato problemi negli ultimi mesi,aumentata l'nel. Il Comune ha intercettato un bando del

