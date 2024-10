Piazzette e dehor in viale Regina Elena, la cartolina che cambia a Rimini: ecco come (Di martedì 8 ottobre 2024) Rimini, 8 ottobre 2024 – Più verde, grazie a nuovi alberi e aiuole. Più sicuro, con l’ampliamento dei marciapiedi e della ciclabile. Più piacevole da percorrere, per i riminesi e i turisti. Iniziato con i primi lavori nel 2021, il restyling di viale Regina Elena prosegue ora con la riqualificazione nel tratto tra i viali Alfieri e Pascoli. Un intervento “pensato per dare una forma più moderna ai viali delle Regine – spiegano dal Comune – e seguendo la filosofia del Parco del mare”. I lavori, assegnati alla ditta bergamasca Gianlucio Ferrari, partiranno lunedì 21 ottobre “e termineranno – assicura Palazzo Garampi prima della prossima Pasqua”. Un cantiere che servirà a completare la nuova ’cartolina’ del viale, dopo i primi interventi fatti nel 2021 nel tratto tra viale Alfieri e via Tripoli. Ilrestodelcarlino.it - Piazzette e dehor in viale Regina Elena, la cartolina che cambia a Rimini: ecco come Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Più verde, grazie a nuovi alberi e aiuole. Più sicuro, con l’ampliamento dei marciapiedi e della ciclabile. Più piacevole da percorrere, per i riminesi e i turisti. Iniziato con i primi lavori nel 2021, il restyling diprosegue ora con la riqualificazione nel tratto tra i viali Alfieri e Pascoli. Un intervento “pensato per dare una forma più moderna ai viali delle Regine – spiegano dal Comune – e seguendo la filosofia del Parco del mare”. I lavori, assegnati alla ditta bergamasca Gianlucio Ferrari, partiranno lunedì 21 ottobre “e termineranno – assicura Palazzo Garampi prima della prossima Pasqua”. Un cantiere che servirà a completare la nuova ’’ del, dopo i primi interventi fatti nel 2021 nel tratto traAlfieri e via Tripoli.

