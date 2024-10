Liberoquotidiano.it - Padovani (Sin): "Poca consapevolezza su impatto malattie neurologiche e mentali"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ancona, 8 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi non c'è ancora una grandedel peso delle. C'è una certa difficoltà nel comprendere chefanno parte di un unico grande capitolo". Così Alessandro, presidente della Sin, Società italiana di neurologia, questa mattina ad Ancona, capitale europea della salute del cervello, spiega all'Adnkronos Salute l'importanza della promozione della salute del cervello per la salute pubblica, nel corso di un evento di Extra G7 Salute, organizzato da Ean, European Academy of Neurology, in collaborazione con Sin, Società italiana di neurologia, e con la Strategia italiana per la salute del cervello.