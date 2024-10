Romadailynews.it - Oroscopo del giorno – Mercoledì 9 ottobre 2024

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi sei pieno di energia e determinato a portare a termine i tuoi progetti. La tua ambizione sarà in primo piano, ma attenzione a non diventare troppo impetuoso. In amore, cerca di essere più paziente con il partner, soprattutto se ci sono stati piccoli attriti nei giorni scorsi. Toro (20 aprile – 20 maggio) Giornata dedicata al benessere e alla cura personale. Sentirai il bisogno di rallentare e riflettere su ciò che davvero conta. Sul lavoro, potresti avere un’opportunità interessante: non esitare a coglierla. In amore, cerca di stabilire un equilibrio tra il tempo per te stesso e quello per il partner. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Mercurio ti rende particolarmente comunicativo oggi. È il momento ideale per risolvere problemi attraverso il dialogo, sia in amore che sul lavoro.