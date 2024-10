Ora Teocoli se la prende con Claudia Mori: «Fa la padrona». Che cosa è successo tra il comico e il cantante, «amicissimi» da una vita, negli ultimi cinque anni? (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le lamentele di Teo Teocoli e la replica di Adriano Celentano, continua il botta e risposta tra il comico 79enne e l’86enne “molleggiato”. Con il primo che accusa l’amico cantautore di non rispondergli più al telefono, e il secondo che si limita a fargli sapere che «Non ti rispondo al telefono perché ti voglio bene». Ma Teocoli non ci sta. E in un’intervista al Corriere della Sera esprime tutto il suo malumore e se la prende con Claudia Mori: «Fa la padrona e ha sconvolto tutto». Iodonna.it - Ora Teocoli se la prende con Claudia Mori: «Fa la padrona». Che cosa è successo tra il comico e il cantante, «amicissimi» da una vita, negli ultimi cinque anni? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le lamentele di Teoe la replica di Adriano Celentano, continua il botta e risposta tra il79enne e l’86enne “molleggiato”. Con il primo che accusa l’amico cantautore di non rispondergli più al telefono, e il secondo che si limita a fargli sapere che «Non ti rispondo al telefono perché ti voglio bene». Manon ci sta. E in un’intervista al Corriere della Sera esprime tutto il suo malumore e se lacon: «Fa lae ha sconvolto tutto».

Teocoli Celentano - nuovo botta e risposta : il comico tira in ballo Claudia Mori - «È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. Sono anni che provo, almeno dimmi una frase storica… un Ciao ... (Tvzap.it)