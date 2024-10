Non solo merendine e bibite, Mister Natura lancia i distributori automatici con frutta di stagione (Di martedì 8 ottobre 2024) Arriva da Bergamo l’alternativa “salutista” ai classici junk food dei distributori automatici. frutta di stagione – possibilmente a chilometri zero – al posto di merendine, caramelle e bibite gassate: l’idea è della startup orobica Mister Natura, sviluppata dal suo fondatore Flavio Amaglio all’interno dell’incubatore di imprese innovative Point, il Polo per l’innovazione tecnologica della Provincia di Bergamo. L’iniziativa – che in pochi mesi dal lancio ha già coinvolto oltre cinquanta aziende, per lo più lombarde – prevede l’installazione di una vending machine dedicata con otto ripiani che ospitano frutta fresca o preparata (tipo macedonia o frutti tropicali come ananas a fette), acquistabile tramite monete o chiavette prepagate. Bergamonews.it - Non solo merendine e bibite, Mister Natura lancia i distributori automatici con frutta di stagione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arriva da Bergamo l’alternativa “salutista” ai classici junk food deidi– possibilmente a chilometri zero – al posto di, caramelle egassate: l’idea è della startup orobica, sviluppata dal suo fondatore Flavio Amaglio all’interno dell’incubatore di imprese innovative Point, il Polo per l’innovazione tecnologica della Provincia di Bergamo. L’iniziativa – che in pochi mesi dal lancio ha già coinvolto oltre cinquanta aziende, per lo più lombarde – prevede l’installazione di una vending machine dedicata con otto ripiani che ospitanofresca o preparata (tipo macedonia o frutti tropicali come ananas a fette), acquistabile tramite monete o chiavette prepagate.

