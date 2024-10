Nobel per la Fisica all’americano Hopfield e al canadese Hinton (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il premio Nobel in Fisica 2024 all'americano John J. Hopfield e al canadese Geoffrey E. Hinton "per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo Nobel per la Fisica all’americano Hopfield e al canadese Hinton proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il premioin2024 all'americano John J.e alGeoffrey E."per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articoloper lae alproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

