Terzotemponapoli.com - Napoli, parlano anche Valdifiori e Colantuono

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenutoMirko. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatore del ‘Ciuccio’. “Lobotka sta facendo cose incredibili, penso che gli apprezzamenti di Fabregas saranno stati una gran gratificazione. E’ sotto gli occhi di tutti, è tornato il Lobotka dello scudetto e se ilè lì èperchè Lobotka gira al massimo. Quando si abbassa tra i due centrali difensivi è per avere più ampiezza e per costruire il gioco con tre uomini in difesa per poi andarlo a sviluppare sulle fasce”. Un Robot(ka) per Conte “E’ insostituibile, poi se la squadra gira al massimo ogni giocatore rende di più. Lukaku? Se sta bene sposta gli equilibri e lo ha sempre dimostrato. Conte? E’ un gran lavoratore, trasmette carattere e non ti fa mai sentire appagato.