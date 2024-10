Inter-news.it - Mauro: «Inter, difensori forti stanno mancando. Non buono inizio»

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’dopo il derby ha mostrato un segnale di ripresa, ma gli errori in fase difensiva non sono mancati nelle ultime partite. Di questo ne ha parlato Massimodurante un suovento a Pressing. DISATTENZIONE – Massimonon mette in dubbio la forza dell’, ma sottolinea un evidente problema nella gestione della partita e gli errori di disattenzione: «Analizziamo le partite dei, nel derby Yann Bisseck non ha giocato, ma gli errori sono stati commessi lo stesso. I pilastri dell’anno scorso hanno fatto una partita discutibile. Io credo che l’deve rimettere a posto la fase difensiva, ma sulla prestazione individuali, idell’anno scorsoun po’ mancato. Francesco Acerbi, per esempio, non può permettersi di giocare male, perché è un giocatore fondamentale per l’. Secondo me non ha fatto un buondi campionato».