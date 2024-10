Maria Arcangela Turturo, in un video le sue urla mentre il marito la uccide: “Che stai facendo?” (Di martedì 8 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia, un uomo di 65 anni di Gravina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio della moglie, Maria Arcangela Turturo, in un tragico evento che ha sconvolto la comunità locale. L’orribile delitto è avvenuto il 6 ottobre e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco all’auto in cui si trovava la moglie, prima di commettere il brutale gesto che ha portato alla sua morte. Il provvedimento di fermo è stato firmato dalla pm Ileana Ramundo e dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis, a seguito di un’indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile di Bari e dagli agenti del commissariato di Gravina. Thesocialpost.it - Maria Arcangela Turturo, in un video le sue urla mentre il marito la uccide: “Che stai facendo?” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia, un uomo di 65 anni di Gravina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio della moglie,, in un tragico evento che ha sconvolto la comunità locale. L’orribile delitto è avvenuto il 6 ottobre e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco all’auto in cui si trovava la moglie, prima di commettere il brutale gesto che ha portato alla sua morte. Il provvedimento di fermo è stato firmato dalla pm Ileana Ramundo e dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis, a seguito di un’indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile di Bari e dagli agenti del commissariato di Gravina.

