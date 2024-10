Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: la dieta e i nuovi alimenti contro la malnutrizione (Di martedì 8 ottobre 2024) Avere una delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), come la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa, vuol dire essere a rischio anche di malnutrizione. È come un cane che si morde la coda: la malattia aumenta il rischio di malnutrizione che, a sua volta, compromette la risposta del paziente alle terapie, allungando i tempi di recupero. Si stima che la malnutrizione riguardi circa il 27% dei pazienti con MICI, ma solo 1 paziente su 2 si rivolge a un nutrizionista. Iodonna.it - Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: la dieta e i nuovi alimenti contro la malnutrizione Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Avere una delle(MICI), come la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa, vuol dire essere a rischio anche di. È come un cane che si morde la coda: la malattia aumenta il rischio diche, a sua volta, compromette la risposta del paziente alle terapie, allungando i tempi di recupero. Si stima che lariguardi circa il 27% dei pazienti con MICI, ma solo 1 paziente su 2 si rivolge a un nutrizionista.

