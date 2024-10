LIVE Cobolli-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: giocatori a breve in campo! (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:27 Romano che è 27° nella race, la graduatoria che tiene conto dei risultati dell’anno solare. Ricordiamo nel 2023 disputò le NextGen ATP Finals, perdendo nella fase a gironi che comprendeva anche Luca Nardi, Diminic Stricker e Arthur Fils. 12:24 Il romano è virtualmente 29° nel ranking ATP. Con una vittora scalerebbe un’altra posizione ai danni di Thompson (AUS) e si porterebbe nei pressi di Bublik, kazako che è a quota 1700 punti contro i 1537 virtuali di Cobolli. 12:19 Cobolli è uscito fuori vincitore da una battaglia senza quartiere contro Stan Wawrinka, triplice campione Slam. A fare la differenza, oltre a un errore arbitrale clamoroso, l’unico break ottenuto nel 2° gioco del set decisivo (6-7(6), 7-6, 6-3). Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: giocatori a breve in campo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:27 Romano che è 27° nella race, la graduatoria che tiene conto dei risultati dell’anno solare. Ricordiamo nel 2023 disputò le NextGen ATP Finals, perdendo nella fase a gironi che comprendeva anche Luca Nardi, Diminic Stricker e Arthur Fils. 12:24 Il romano è virtualmente 29° nel ranking ATP. Con una vittora scalerebbe un’altra posizione ai danni di Thompson (AUS) e si porterebbe nei pressi di Bublik, kazako che è a quota 1700 punti contro i 1537 virtuali di. 12:19è uscito fuori vincitore da una battaglia senza quartiere contro Stan Wawrinka, triplice campione Slam. A fare la differenza, oltre a un errore arbitrale clamoroso, l’unico break ottenuto nel 2° gioco del set decisivo (6-7(6), 7-6, 6-3).

LIVE MotoGP - GP Giappone 2024 in DIRETTA : Martin il più veloce nella prima metà di FP2 - 27 Questo il momento ha concluso il miglior giro di questa sessione: Slowly but surely getting up to speed! @88jorgemartin goes quickest ahead of @marcmarquez93 and @37_pedroacosta #JapaneseGP pic. Rientrato ai box anche Marc Marquez. 21 Miglior tempo per Marc Marquez in 1:45. 5979 49 Fabio DI ... (Oasport.it)

LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 67-76 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : le V-nere cadono in casa nella prima giornata nonostante 16 punti di Cordinier - 17-13 2/2 per Alessandro Pajola dalla lunetta: +4 Virtus! Debutto in Eurolega per ‘Momo’ Diouf, che dovrà vedersela con Vincent Poirier. 34-32 Derer Willis dalla media: l’Anadolu si rifà sotto, time-out di Banchi a meno di un minuto dalla seconda sirena. 50-51 Dentro anche il secondo per il +1. ... (Oasport.it)

LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 36-47 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : break di 11-0 dei turchi nella ripresa - bianconeri in difficoltà - 22:00 Primo parziale favorevole alla Virtus con un break di 14-2 che gli ha consentito di andare a +6, con l’Efes Istanbul che è riuscita a risalire la china nella frazione successiva pareggiando i conti prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo. 27-24 Beaubois perfetto dal ... (Oasport.it)