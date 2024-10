Ilfattoquotidiano.it - La storica Foa a La7: “Israele si sta suicidando e la cosa che mi fa più paura è il silenzio della comunità ebraica, tranne una minoranza”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “si stada tanti punti di vista: certamente militare e politico, perché non si possono avere tutti questi fronti di guerra aperti. Ma anche dal punto di vista politico interno e soprattutto dal punto di vista morale ed etico, perché in, tra l’altro, c’è una sorta di incapacità di empatia nei confronti dei morti a Gaza, che deriva sicuramente dal terribile trauma del 7 ottobre”. Sono le parole pronunciate da Anna Foa, autrice del saggio “Il suicidio di” (Ed. Laterza) e studiosastoria degli ebrei. Figliapartigiana Lisetta Giuia e del politico e intellettuale antifascista Vittorio Foa, lasi è convertita all’ebraismo in età adulta. “Il 7 ottobre – spiega – ha creato una sorta di suicidio morale che riguarda non solo l’aspetto culturale, ma anche etico. È come se ci fosse un abisso in cuista precipitando.