La manovra non è stata ancora scritta. Ma Landini si mobilita già: "Sciopero generale" (Di martedì 8 ottobre 2024) Per l’assemblea generale della Cgil è "necessario che la mobilitazione arrivi fino allo Sciopero generale". Oggi in piazza a Roma con la Uil contro il ddl Lavoro: "Il governo rende precario il lavoro" Ilgiornale.it - La manovra non è stata ancora scritta. Ma Landini si mobilita già: "Sciopero generale" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per l’assembleadella Cgil è "necessario che lazione arrivi fino allo". Oggi in piazza a Roma con la Uil contro il ddl Lavoro: "Il governo rende precario il lavoro"

