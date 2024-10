Juventus, Di Gregorio: “Felice in bianconero, Motta pretende il massimo” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sono Felice di essere alla Juventus, di aver trovato il mister, lo staff e una società così, ma adesso sono in Nazionale e voglio godermi questa settimana al massimo, perchè ho desiderato tanto essere qui”. Così il portiere della Juventus e della Nazionale, Michele Di Gregorio, in un’intervista ai microfoni di RaiSport. “Motta vuole un gruppo che lo segua, indipendentemente dall’età e noi lo seguiamo. Il mister pretende una determinata mentalità e questo ci spinge ad andare sempre forte e a non abbassare mai l’attenzione, credo sia giusto così”, dice l’ex Monza, che in bianconero ha trovato Mattia Perin. “Io lavoro sempre e mi metto a disposizione dell’allenatore, poi è lui che fa le sue scelte, Mattia è un portiere di grandissime qualità, una grande persona, è giusto che anche lui trovi il suo spazio e che ci spingiamo a vicenda giorno per giorno, per migliorarci”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Sonodi essere alla, di aver trovato il mister, lo staff e una società così, ma adesso sono in Nazionale e voglio godermi questa settimana al, perchè ho desiderato tanto essere qui”. Così il portiere dellae della Nazionale, Michele Di, in un’intervista ai microfoni di RaiSport. “vuole un gruppo che lo segua, indipendentemente dall’età e noi lo seguiamo. Il misteruna determinata mentalità e questo ci spinge ad andare sempre forte e a non abbassare mai l’attenzione, credo sia giusto così”, dice l’ex Monza, che inha trovato Mattia Perin. “Io lavoro sempre e mi metto a disposizione dell’allenatore, poi è lui che fa le sue scelte, Mattia è un portiere di grandissime qualità, una grande persona, è giusto che anche lui trovi il suo spazio e che ci spingiamo a vicenda giorno per giorno, per migliorarci”.

