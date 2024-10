Italia-Belgio in tv: data, orario e diretta streaming, Nations League 2024/2025 (Di martedì 8 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Italia-Belgio, match valevole per la terza giornata di UEFA Nations League 2024/2025. Gli Azzurri di Luciano Spalletti entrano in questa seconda sosta del calendario e provano a proseguire la striscia positiva iniziata a settembre con due vittorie in altrettante partite contro Francia e Israele. Il Belgio è a quota tre punti in seguito alla vittoria contro la compagine israeliana e la sconfitta patita contro la Francia di Deschamps. Italia-Belgio, come seguire il match La partita andrà in scena alle 20:45 di giovedì 10 ottobre e sarà trasmessa, come di consueto, in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Italia-Belgio in tv: data, orario e diretta streaming, Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la terza giornata di UEFA. Gli Azzurri di Luciano Spalletti entrano in questa seconda sosta del calendario e provano a proseguire la striscia positiva iniziata a settembre con due vittorie in altrettante partite contro Francia e Israele. Ilè a quota tre punti in seguito alla vittoria contro la compagine israeliana e la sconfitta patita contro la Francia di Deschamps., come seguire il match La partita andrà in scena alle 20:45 di giovedì 10 ottobre e sarà trasmessa, come di consueto, intv in chiaro su Rai 1 e insu RaiPlay.in tv:SportFace.

