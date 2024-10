Israele-Hamas, “la battaglia continua”. Tel Aviv nel mirino di Hezbollah e Houthi (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passato un anno dall’inizio della guerra, Israele “continuerà a combattere” finché gli ostaggi non torneranno a casa. E così Hamas, che promette di andare avanti con “una lunga e dolorosa battaglia di logoramento con il nemico”. Dopo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre 2023, lo Stato ebraico e i terroristi palestinesi non arretrano di un millimetro. E mentre da Gaza, Libano e Yemen arrivano nuovi attacchi con razzi, droni e missili contro Tel Aviv, va avanti l’operazione di terra israeliana nel Paese dei Cedri, ma anche quella nell’enclave palestinese. Il 7 ottobre “rappresenterà per generazioni il prezzo della nostra rinascita, esprimerà per generazioni la grandezza della nostra determinazione e la forza del nostro spirito”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passato un anno dall’inizio della guerra,“continuerà a combattere” finché gli ostaggi non torneranno a casa. E così, che promette di andare avanti con “una lunga e dolorosadi logoramento con il nemico”. Dopo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre 2023, lo Stato ebraico e i terroristi palestinesi non arretrano di un millimetro. E mentre da Gaza, Libano e Yemen arrivano nuovi attacchi con razzi, droni e missili contro Tel, va avanti l’operazione di terra israeliana nel Paese dei Cedri, ma anche quella nell’enclave palestinese. Il 7 ottobre “rappresenterà per generazioni il prezzo della nostra rinascita, esprimerà per generazioni la grandezza della nostra determinazione e la forza del nostro spirito”.

