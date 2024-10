Ilgiorno.it - Inchiesta ultrà, atti trasmessi alla Figc: cosa rischiano adesso Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Procura dio dovrebbe riuscire ad inoltrare, dopo una valutazione e una selezione degliProcura federale dellaalcune carte dell'sulle curveesi che otto giorni fa ha portato a 19 arresti, azzerando vertici e sodalidella Nordista e della Sudista. Già lunedì della scorsa settimana, il giorno del maxi blitz, si era saputo che il procuratore federale della, Giuseppe Chinè, aveva chiesto agli inquirentiesi glidi indagine non coperti da segreto per verificare eventuali condotte "rilevanti" per l'ordinamento sportivo, da parte dio di loro tesserati. Da quanto si è appreso, la Procura, guidata da Marcello Viola, selezionerà i documenti utili per la giustizia sportiva e li inoltrerà a Roma la prossima settimana.