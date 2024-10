Linkiesta.it - Il tramonto dell’eccezionalismo americano e i rischi del multipolarismo globale

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un mondo senza ordine. Com’è fatto? Che aspetto ha? Possiamo provare a immaginarcelo, prendendo il presente come punto di partenza. Nel Nuovo Disordine Mondiale, gli ingranaggi dell’ordine liberale occidentale nato nel dopoguerra sono arrugginiti. La macchina scricchiola. Ci sono due grandi potenze che si contendono il potere economico e militare: la Cina da una parte, gli Stati Uniti dall’altra. Il Sudgioca una partita tutta sua, cambiando casacca a seconda del momento, e in ogni caso sa che avrà sempre un amico a Pechino. Nel frattempo l’isolamento in cui sono finiti gli Stati Uniti, che sia per scelta o come conseguenza delle loro azioni, non fa che acuirsi. L’Europa è divisa, non parla con una voce unica, e non ha un vero peso negli affari mondiali. Anzi, il Vecchio Continente è alle prese al suo interno con una crisi esistenziale.