Il Milan lancia la sua ' Hall of Fame' Baresi è il primo membro

AGI - Il Milan lancia la sua Hall of Fame presented by Emirates, per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni del 125 Anniversario del Club. La Hall of Fame celebra figure che hanno rappresentato il Club in maniera distintiva, sia dentro che fuori dal campo. "Attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno, queste leggende hanno scritto il loro nome nella storia del Club, diventando simbolo dello spirito rossonero", spiega las società. "La Hall of Fame non è pero' solamente un tributo ai traguardi del passato, ma vuole anche essere una fonte di ispirazione per le generazioni future, riflettendo la dedizione del Club nel coltivare l'eccellenza". Franco Baresi sarà il primo membro ufficiale.

