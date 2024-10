Il futuro di Gorgonzola. Passeggiate e incontri per ridisegnare la città (Di martedì 8 ottobre 2024) Piano di governo del territorio, procedura aperta e si apre il percorso di partecipazione: prime "Passeggiate" con i cittadini nei quartieri della città, momenti "restitutivi" e di confronto in Municipio, percorsi di approfondimento tematico che dovranno raggiungere anche gli studenti delle scuole, grazie a un accordo già preso con dirigenti scolastici e docenti. La prima uscita sul territorio si è tenuta sabato scorso. E una prima tavola rotonda per elaborarne gli spunti emersi è già fissata per sabato 19, dalle 15 alle 18.30, al centro intergenerazionale di via Oberdan. Un laboratorio dedicato interamente ai giovani fra i 18 e i 25 anni, dedicato a rigenerazione urbana, politiche energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo si terrà invece il giorno 26 ottobre, sempre dalle 15, sempre all’intergenerazionale. Ilgiorno.it - Il futuro di Gorgonzola. Passeggiate e incontri per ridisegnare la città Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Piano di governo del territorio, procedura aperta e si apre il percorso di partecipazione: prime "" con i cittadini nei quartieri della, momenti "restitutivi" e di confronto in Municipio, percorsi di approfondimento tematico che dovranno raggiungere anche gli studenti delle scuole, grazie a un accordo già preso con dirigenti scolastici e docenti. La prima uscita sul territorio si è tenuta sabato scorso. E una prima tavola rotonda per elaborarne gli spunti emersi è già fissata per sabato 19, dalle 15 alle 18.30, al centro intergenerazionale di via Oberdan. Un laboratorio dedicato interamente ai giovani fra i 18 e i 25 anni, dedicato a rigenerazione urbana, politiche energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo si terrà invece il giorno 26 ottobre, sempre dalle 15, sempre all’intergenerazionale.

