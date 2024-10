G7 salute entra nel vivo. Da stasera la zona rossa. I grandi del mondo arriveranno domani (Di martedì 8 ottobre 2024) Il grande giorno è ormai arrivato e Ancona attende con ansia l’inizio del G7, tra la grande vetrina e i disagi legati alle restrizioni. domani inizierà ufficialmente il vertice mondiale dedicato alla sanità alla presenza dei 7 grandi (Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e Italia), ma per Ancona e per gli anconetani la convivenza inizia già da stasera prima di cena. Alle 19, infatti, soprattutto in via Marconi scatta la cosiddetta ‘zona rossa’, termine coniato per la tragica edizione del G8 (l’ottavo grande al tempo era la Russia) di Genova del 2001 e per conflitti epocali come in Iraq e Afghanistan, ora adattato anche a un evento di portata e respiro internazionale, ma non lontanamente paragonabile. Ilrestodelcarlino.it - G7 salute entra nel vivo. Da stasera la zona rossa. I grandi del mondo arriveranno domani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il grande giorno è ormai arrivato e Ancona attende con ansia l’inizio del G7, tra la grande vetrina e i disagi legati alle restrizioni.inizierà ufficialmente il vertice mondiale dedicato alla sanità alla presenza dei 7(Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e Italia), ma per Ancona e per gli anconetani la convivenza inizia già daprima di cena. Alle 19, infatti, soprattutto in via Marconi scatta la cosiddetta ‘’, termine coniato per la tragica edizione del G8 (l’ottavo grande al tempo era la Russia) di Genova del 2001 e per conflitti epocali come in Iraq e Afghanistan, ora adattato anche a un evento di portata e respiro internazionale, ma non lontanamente paragonabile.

