Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, ancora fermento: Colella aderisce al partito

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Scelgo di aderire in modo convinto a. È stata un’evoluzione scontata alla luce della piena condivisione di idee, valori e principi”. Rosalinda, docente di scuola Primaria e Consigliere comunale di Minoranza del Comune di Amorosi, entra tra le fila dei meloniani, ennesimo tassello che viene piazzato nella marcia di radicamento chesta da mesi ponendo in essere in modo deciso nel Sannio. “Voglio portare la mia esperienza a supporto di territorio, donne e famiglie”, prosegue e conclude la docente.“Oggi accogliamo un nuovo importante contributo – osserva il Senatore diDomenico Matera – Rosalinda conosce bene la realtà nella quale opera politicamente e come donna e docente. In tal senso accendiamo un nuovo prezioso “microfono” nel telesino, nella Scuola, nel mondo femminile.